SIGUE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Se realizan inspecciones para verificarlo y gobierno municipal no registra actualmente casos activos

Tulancingo, Hgo.- La presidencia Municipal de Tulancingo mantiene la implementación de medidas de bioseguridad para evitar nuevos contagios de Covid-19.

Ello, en concordancia a los lineamientos del sector salud para instituciones en activo, como el Gobierno Municipal.

Una de las medidas obligatorias, es la correcta portación del cubrebocas para el personal que labora en las diversas dependencias y organismos descentralizados.

Asimismo, se conserva la operatividad de arcos desinfectantes en la entrada de presidencia y dispensadores de gel en áreas estratégicas de atención al público.

Igualmente, oficiales de seguridad, solicitan a quienes ingresan que deben usar la mascarilla durante su permanencia en el edificio.

Se recordó que la muestra clara de que las medidas sanitarias siguen implementándose, es que no se registran casos de Covid en recurso humano de la presidencia.

También se informó que seguirá sesionando el Comité Interno Covid-19, a través del cual se revisan cifras de contagios y se establecen las estrategias de contención.

Cabe mencionar que gran parte de la plantilla del personal de presidencia ya tiene completo su esquema de vacunación anticovid y en aquellos casos donde falta una o ambas dosis se gestiona que puedan recibir el biológico disponible en los centros de vacunación.

En cumplimiento a los acuerdos de la última sesión del Comité Jurisdiccional de Seguridad en Salud, la presidencia Municipal comprometió reforzar el exhortó a los trabajadores municipales de la alcaldía para que no bajen la guardia y no caigan en exceso de confianza pues el estar vacunados contra Covid no garantiza contraer el virus o enfermar.

Se ha reiterado que la pandemia no ha sido erradicada e incluso se ha visto en todo el país un panorama de incremento de casos y Tulancingo no está exento de este comportamiento, pues la circulación del virus continúa.

Alternamente a la vigilancia interna en presidencia, Sanidad Municipal retomará operativos de revisión al cumplimiento de medidas de seguridad sanitaria en tianguis, mercados, espacios comerciales, transporte y áreas de uso público.