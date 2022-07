PRESENTAN EN CDMX “RESISTENCIA Y DIGNIDAD” 

*Un vistazo al trabajo fotoperiodístico de Gerardo Magallón

CDMX.- Durante todo el mes de julio la muestra fotográfica Resistencia y Dignidad del fotoperiodista mexicano Gerardo Magallón, quien a lo largo de su trayectoria ha colaborado con diversos medios internacionales, la cual se podrá ver en el Café la Resistencia, ubicado en la calle de República de Cuba número 34 en el Centro Histórico de la capital del país.

Aquí un texto con información sobre esta muestra y su objetivo elaborado por Gloria Muñoz Ramírez:

Rostros de la guerra, la esperanza, la insurrección, la dignidad, la fragilidad y la fortaleza humanas. El recorrido visual de esta exposición contiene imágenes de la historia mundial vivida y retratada durante más de tres décadas por la lente de Gerardo Magallón, foto reportero, realizador multimedia, documentalista en el sentido más profundo de una profesión en la que se vive en la primera línea, a veces entre balazos y bombas lacrimógenas; otras entre la resistencia esperanzadora de los pueblos.

Episodios de algunas de las guerras de la última década del siglo XX, y momentos de resistencia de algunos de los principales acontecimientos de las dos primeras décadas del presente siglo, contiene este mosaico fotográfico en el que sobresale el recorrido por América Latina, de manera notable El Salvador y Guatemala en plena insurrección de finales de la década de los 80s y principios de los 90s; las rondas campesinas peruanas, la crisis política de Haití de 1993; el levantamiento chileno de 2019 y las movilizaciones bolivianas del mismo año; los rostros de las autonomías en diversas comunidades indígenas del México actual; y las protestas feministas que reivindican la toma del espacio público para hacerse presentes.

Un “vistazo”, es cierto, pues el trabajo de Magallón es mucho más amplio y contempla, por ejemplo, la insurrección indígena zapatista; la crisis de los balseros en Cuba; Mundiales de Futbol y otras justas deportivas, entre otras coberturas internacionales. Gerardo ha visto mucho y, por fortuna, lo ha retratado poniendo la dignidad del otro, de la otra, por delante: lo mismo el rostro de un viejo en Haití, que el de una guerrillera salvadoreña; o una mujer en Karlovac (ex Yugoslavia), en una mañana de guerra.

Sin quererlo, pues quién podía imaginarlo, las fotos de Gerardo Magallón atraviesan la profunda transformación del trabajo del fotoperiodismo en el mundo, con la llegada de la era digital y el nacimiento de los dispositivos móviles con cámara incluida. Magallón no sólo vive la conversión, sino que la abraza y viaja con ella, pues sabe que lo que no cambia es la mirada. Ni la dignidad, no sólo de quien sale en la foto, sino de quien la toma.

