RECOMPENSA DE UN MILLÓN DE PESOS POR INFORMACIÓN FIDEDIGNA QUE CONDUZCA A LA LOCALIZACIÓN DE MARCOS ANTONIO CAUICH ADRIÁN PROBABLE PARTICIPANTE EN EL DELITO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PARTICULARES EN AGRAVIO DE UNA ADOLESCENTE

*Esta es la segunda ocasión que se emite esta cédula para la captura de objetivos prioritarios; las personas pueden comunicarse al teléfono 998 221 74 74 para proporcionar datos confiables de manera confidencial.



*El Fiscal General del Estado de Quintana Roo, Mtro. Óscar Montes de Oca informó la detención de 154 personas del 1 al 7 de agosto.



Benito Juárez.- La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informa que, del 1 al 7 de agosto fueron detenidas 154 personas, 135 en flagrancia de delito y puestas a disposición de la representación social por las distintas corporaciones policíacas de Quintana Roo, 19 por cumplimiento de órdenes de aprehensión, 4 por abuso sexual, 41 por delitos contra la salud, 7 por violencia familiar, 5 por robo, 1 por secuestro, 5 por violación y 5 por homicidio; también se obtuvieron 24 vinculaciones a proceso, 22 de ellas con prisión preventiva; se realizaron 8 cateos y se obtuvieron 8 sentencias condenatorias, destacando 2 por 50 años de prisión por el delito de violación, 4 por robo,1 de abuso sexual y 1 por secuestro exprés.



En el tema de personas no localizadas, el Mtro. Montes de Oca dijo que en las últimas semanas la FGE Quintana Roo -con base a las denuncias- inició los protocolos de búsqueda y localización de tres casos de adolescentes; 2 de ellas ya fueron recuperadas y en ambos casos se trató de ausencias voluntarias.



De igual forma, la Fiscalía General del Estado continúa la búsqueda de una adolescente de 12 años del municipio de Isla Mujeres que salió a laborar con una persona del sexo masculino y ya no regresó a su domicilio; por lo que personal de la institución ha realizado entre 8 búsquedas de campo en coordinación con el Ejército Mexicano, la Secretaria de Marina, la Guardia Nacional, la Policía Quintana Roo y de Seguridad Pública Municipal de Isla Mujeres. Todo ello con independencia de los actos de investigación que están en marcha y que se realizan en todas las denuncias, en este caso en particular hay una persona identificada que probablemente pudo haber participado en este hecho, afirmó el titular de la FGE Quintana Roo, el Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales.



Derivado del contexto y la dirección que lleva la investigación de este caso, -con base al acuerdo de pago de compensaciones económicas-, a quienes proporcionen información fidedigna y confiable que ayude a la localización y captura de Marcos Antonio Cauich Adrián, la FGE de Quintana Roo ya emitió una publicación mediante la cual ofrece 1 millón de pesos.

Posteriormente, referente a la Alerta Ámber y Alerta Alba, el Fiscal General de Quintana Roo explicó que la primera atiende las búsquedas dirigidas a niñas, niños y adolescentes bajo un contexto de colaboración nacional e internacional; en tanto, el Protocolo Alba atiende desde la perspectiva de género, nació en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la búsqueda va dirigida a mujeres, cualquiera que sea su edad.

Con acciones como éstas la FGE Quintana Roo cumple con su obligación constitucional de investigar, perseguir, capturar y llevar ante los jueces a quienes atenten contra la integridad física y la dignidad de la niñas, niños y adolescentes quintanarroenses y sus visitantes.