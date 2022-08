ROSARIO ROBLES SALE DE LA CÁRCEL TRAS TRES AÑOS DE PRISIÓN

Un juez federal otorgó la libertad provisional a Rosario Robles Berlanga para que a partir de esta noche, pueda salir del penal femenil de Santa Martha después de tres años de estar bajo prisión preventiva justificada, ahora cumplirá su pena en su domicilio.

Durante la audiencia de este viernes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el juez Ganther Alejando Villar Ceballos concedió el cambio de medida a la extitular de la Sedesol, quien está acusada de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la «Estafa Maestra».

Su defensa alega que por los delitos que se le acusaban no ameritaba prisión preventiva, pero se determinó que Rosario debía permanecer bajo custodia Federal.

Ya que Robles afirmó que vivía en el mismo domicilio desde hace 24 años, pero las autoridades informaron que había tramitado una licencia de conducir con un domicilio distinto, por lo que consideraron que mintió sobre su residencia y veían riesgo de fuga, por lo que se determinó que tiene prohibido salir del país.

Hasta ahora, es la única ex funcionaria de alto nivel procesada por dichos delitos, pese a que hay más señalados, tanto como ex funcionarios, rectores de universidades y ex servidores públicos que habrían participado en el desvío de más de 5 mil millones de pesos mediante convenios y decenas de empresas fantasma.