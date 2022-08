LA VERDAD MILITAR TRAS LAS MISIONES MÉDICAS DE CUBA EN MÉXICO

CDMX.- Este jueves Prisoners Defenders ha denunciado en rueda de prensa desde Ciudad de México, la contratación de médicos cubanos en condiciones de esclavitud en México que viene teniendo lugar desde abril de 2020, en base a un Informe de investigación basado en más de una decena de testimonios de colaboradores cubanos del sector salud en dicho país, una gestión personal del presidente Andrés Manuel López Obrador con Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. El informe arroja resultados alarmantes. La totalidad de los médicos cubanos entraron en el país en aviones militares y no pasaron los servicios de inmigración de México, entrando por aeropuertos militares. La investigación también muestra cómo los colaboradores que trabajaron en México eran médicos de familia y enfermeros que no tenían experiencia en el tratamiento del Covid, que recibieron un curso de 3 días sobre esta enfermedad y adiestramiento de 5 días en las labores de intensivistas con instrumental obsoleto, en un fraude a gran escala que ha venido poniendo en riesgo la salud de los pacientes. Al tiempo, las credenciales médicas de los médicos y enfermeros jamás pudieron ser corroboradas pues no fueron homologadas por los Colegios Profesionales y entidades de la salud de México. Los médicos y enfermeros viajaron sin títulos ni credenciales profesionales y se basó en la creencia de que Cuba enviaría a profesionales preparados, que demostraron no tener experiencia alguna para las labores que se les encomendaron.

El actual contingente, que se compondrá de al menos 610 médicos que se están desplegando por el país está compuesto en su totalidad por militares. Aunque presuntamente son médicos, ninguno de ellos serían verdaderos especialistas, sino médicos de familia que serían asignados a especialidades sin tener las correspondientes carreras, con cursos acelerados de especialidad de apenas unos días. Ya en mayo, también desde México, la ONG denunció el tráfico de personas, la esclavitud y separación forzosa familiar de los médicos de Cuba, evento que tuvo que ser trasladado en el último momento, al ser suspendida la reserva en el Museo Memoria y Tolerancia, dependiente económicamente de la Presidencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que exigió la cancelación de la rueda de prensa por ser contrario a los intereses del Presidente. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, aseguró en la rueda de prensa que el gobierno de México no sólo permite sino que fomenta la esclavitud, pone en riesgo la Seguridad Nacional, al ser el contingente preseleccionado militares cuyas credenciales médicas no estarían suficientemente verificadas, y viola varios artículos clave del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El acuerdo con Cuba, que se justifica por una supuesta carencia de médicos especialistas en el país, además, carecería de sentido pues todos los 610 médicos preseleccionados y que están llegando a México son médicos de familia que forman en días y asigna el régimen de Cuba a especialidades, sin ser especialistas. Prisoners Defenders mostró parte del testimonio de uno de los colaboradores que estuvo trabajando en México, explicativo del fraude cometido contra la salud pública de México. Larrondo destacó las exigencias y trabas impuestas a los ciudadanos mexicanos para acceder a la contratación de las más de 13,000 supuestas plazas vacantes frente a la absoluta ausencia de requisitos para los trabajadores cubanos, cuando ninguno de los profesionales preseleccionados son especialistas y se incorporan tras un curso intensivo de apenas unos días para hacerlos pasar por especialistas, cuando son todos médicos de familia, lo que evidencia un peligro para la salud pública de México. Igualmente, alertó del riesgo que supone para la seguridad nacional tener a este contingente de 610 militares en México sin control de inmigración, ya que el 100% entraron al país por aeropuertos militares.

Vía online, intervinieron Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien afirmó que las brigadas médicas representan la mayor partida de ingresos del gobierno cubano, mediante prácticas de persecución, esclavitud moderna y amenazas, y aseguró que más de 80 por ciento de los recursos que se pagan a las brigadas médicas van a parar al régimen, no a los doctores, que viven en la pobreza. Javier Nart, vicepresidente de la delegación de Centroamérica y Cuba del Parlamento Europeo, sostuvo que los médicos tienen la obligación de volver al país porque si se niegan son considerados desertores y no pueden regresar a Cuba en 8 años, algo que también denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas este pasado junio. El evento, conducido por Marietto Ponce (activista, Sociedad Civil, México) también contó con la participación de Ricardo Pascoe, diplomático y político mexicano; Beatriz Pagés, periodista y ex Diputada del Congreso de la Unión de México; Desirée Navarro, periodista, novelista, política y activista de derechos sociales y Emiliano Robles Gómez Mont, socio abogado de Moreno Villanueva, Robles Gómez Mont y Asociados.

Acceda aquí al informe (en español, francés e inglés), distintos documentos y material audiovisual de esta convocatoria: https://drive.google.com/drive/folders/1ziI4xqnrYKoXbaMIGwzgP-336P4XYSO7