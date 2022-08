VAN POR LOS “UBER PIRATAS” 

*Conductores que ofrecen sus servicios de transporte, pero no cuentan con un permiso.

*Conductores de plataformas digitales y taxistas, han expresado que esta forma de operar es desleal debido a que estas personas no están pagando impuestos.

Recientemente el Gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que se están implementando operativos para dar con personas que se encuentran trabajando como prestadores de servicio de transporte, pero en realidad no cuentan con un permiso para realizarlo, realizan viajes en sus transportes particulares y ponen en riesgo la seguridad de las personas.

“Se han recibido denuncias ya que hay quienes se dicen prestadores de servicio al cliente en plataformas pero que no utilizan ninguna plataforma, tampoco tienen una concesión de transporte, entonces tenemos que estar atentos con operativos porque pueden poner en riesgo la seguridad de las personas que se suben a los vehículos” dijo Barbosa Huerta.

La forma de operar de estas personas es a través de las mismas aplicaciones digitales, aceptan viajes a través de dispositivos, al momento de llegar los cancelan y llegan al punto de encuentro con las personas destacando que pueden ofrecer el servicio al mismo costo de la aplicación solo que con pago en efectivo, hay usuarios que, si se suben a los vehículos, otros más levantan sus quejas al saber que esta no es la forma correcta de ofertar un servicio.

Los mismos conductores de plataformas digitales que ofrecen sus servicios conforme a la ley y taxistas de Puebla, han expresado que esta forma de operar es desleal debido a que estas personas no están pagando impuestos, están aprovechando la oportunidad para operar de manera errónea.

“Lo que más nos pega ahora no es Uber o DiDi, son los que realizan viajes por debajo del agua, no pagan impuestos, no es justo, aparte no les dan una seguridad a las personas, la verdad que, si nos afecta en lo económico también porque al final muchas personas recurren a este tipo de servicios, no es justo” dijo Manuel «C», chofer de taxi.