INVITAN A POBLACIÓN DE REGIÓN TULANCINGO A COMPLETAR ESQUEMA DE VACUNACIÓN CONTRA LA POLIO

Tulancingo, Hgo.- Un notable exhorto a las personas que tengan en casa menores de edad, entre los seis meses y los cinco años, a vacunarlos contra la polio, tanto en Tulancingo como la región.

La vacuna será aplicada en los Centros de Salud, a partir del próximo 5 de septiembre, donde se tiene asegurados el número de dosis necesarias para la población en este rango de edad.

Lo anterior, fue expresado por el jefe de la Jurisdicción Sanitaria II, Tulancingo; David Armando Aguilar Pérez, secundado por las autoridades municipales, en este caso, por el alcalde anfitrión Jorge Márquez Alvarado, durante la reunión semanal del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica (COJUVE).

En esta reunión, en donde se analiza el comportamiento, control y mitigación de riesgos de contagio del virus SARS CoV-2, se pudo conocer que el municipio de Tulancingo, actualmente, cuenta con 42 casos activos y se tuvieron dos defunciones.

Asimismo, se pudo conocer que el municipio de Cuautepec presenta 15 casos activos y una defunción, mientras que el municipio de Santiago Tulantepec presenta 10 casos activos, sin defunciones y, Singuilucan, solamente, tiene un caso y sin defunciones

También, dentro de esta reunión, se pudo conocer que Tulancingo se encuentra en quinto lugar estatal de casos activos, además de manifestarse que el panorama de los casos Covid en la región, se encuentra en una desaceleración sostenida.

Otro tema, no menos importante y de valorarse por todos los presentes en esta reunión, fue la importancia de vacunarse contra la poliomielitis, así como el Covid-19 y otras enfermedades no erradicadas, ante la reaparición de un caso de poliomielitis en Estados Unidos, toda vez que nuestro país no se tienen casos registrados desde hace varios años.

Jorge Márquez Alvarado, mostró su preocupación por el caso de poliomielitis aparecido en Estados Unidos e invito a todos los presentes a trabajar en combatir esta enfermedad invitando a toda la población vulnerable de este padecimiento, a vacunarse porque tanto este, como el tema de Covid, es un asunto importante de salud.

Además, se pudo conocer por parte del Secretario General Municipal, Antonio Lira Hernández, que esta mañana se efectuó un operativo en comercios que no están siguiendo los lineamientos sanidad contra el Covid; y el jefe jurisdiccional añadió que al cierre del año se espera un repunte de contagios, por lo que pidió no bajar la guardia y mantenerse activos en el combate contra el Covid 19.