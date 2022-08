VA POR MÉXICO PRESUMIÓ ESTRATEGIA DE SEGURIDAD, PERO ESTUDIOS DE INEGI INDICAN QUE PODRÍA FALLAR

*Las policías peor calificadas por la ciudadanía son a quienes el PRI, PAN y PRD quiere invertirle los recursos de las y los mexicanos

Las críticas a la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) promovidas por la llamada oposición radican, de manera general, en dos puntos: no a la militarización y no a la política de “abrazos, no balazos”; sin embargo, lo que ellos proponen podría no ser la mejor solución para la crisis de seguridad que se vive en México.

Este martes 30 de agosto, los líderes partidarios que integran la coalición Va por México organizaron una conferencia de prensa, misma en la que dejaron más claros sus puntos de crítica a la administración de AMLO y señalaron puntualmente sus propuestas en algunos temas como el de seguridad.

Cuando inició una participación de Marko Cortés, presidente nacional del PAN, el líder partidario explicó que su oposición ante el avance de la supuesta militarización de México no es porque le guarden algún resentimiento a las Fuerzas Armadas, al contrario, expresó su agradecimiento y respeto a las mismas, pero sí condenó que la estrategia de seguridad de la llamada Cuarta Transformación (4T) no da los resultados que prometió.

El presidente del PAN señaló su propia estrategia de seguridad.

También recordó que el Partido Acción Nacional (PAN) cooperó con el gobierno federal, pues cuando inició el gobierno de AMLO se solicitó una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional (GN), misma que, tras modificarse en el Congreso, pasó por unanimidad.

Sin embargo, reiteró que se aprobó para que la GN sea de carácter civil y que las Fuerzas Armadas podrían participar en la capacitación del personal que se integre a dicho cuerpo durante un periodo de cinco años, por lo que cuestionó: “¿Y qué hicieron entonces? Porque les aprobamos la reforma que pidieron”.

“En los hechos tienen la reforma que pidieron y que todos acordamos. Claramente no fue la vía y el problema no es de la militarización”

Por lo que el contador Cortés Mendoza especificó cual es la propuesta del PAN para mejorar los niveles de seguridad en México, donde destacó la necesidad de tener la preponderancia de tener policías civiles bien preparada, pagadas, equipadas y organizadas.

Estudios del Inegi contradicen lo señalado por Va por México y ponen en tela de juicio su propuesta de seguridad (Foto: Inegi)

“Necesitamos federalizar el recurso para las policías civiles: Policía Federal que desmantelaron, policías estatales a las que les quitaron recursos y policías municipales a las que les desaparecieron el Fortaseg”

Sin embargo, existe la posibilidad de que lo referido por el presidente del PAN no tenga sustento, pues existen al menos dos estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que indican, de acuerdo por el criterio de las y los mexicanos que, tanto la situación de seguridad está mejor, si se le compara con administraciones anteriores, como un posible despilfarro de dinero si éste se invierte en las policías municipales.

Y es que el Inegi realiza de manera periódica las consultas “Percepción sobre seguridad pública” y “Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia”, mismas que indican situaciones opuestas a las referidas por Marko Cortés.

Primero, la percepción ciudadana de seguridad indica que, en comparación a la administración de Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI), el gobierno de López Obrador es más seguro que otros. Por ejemplo, en 2011 y 2012, los últimos años de Calderón Hinojosa, la percepción de seguridad estaba en el 69.5% y 66.6%, respectivamente; mientras que los seis años de Peña Nieto promediaron 74.15 por ciento.

Por parte del gobierno de la 4T, los tres años que se ha brindado este informe (2019, 2020 y 2021) se han entregado los porcentajes de 78.9%, 78.6% y 75.6 por ciento. Aunado a esto, se debe de pensar a fondo la propuesta del PAN para mejorar la seguridad nacional, misma que involucra robustecer al Fortaseg.

A grandes rasgos, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) es el subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública; sin embargo, las policías municipales son las peores calificadas por la ciudadanía.

Esto porque la percepción ciudadana sobre el desempeño de las autoridades de seguridad revela que sólo el 6.8% de las y los mexicanos calificaron como “muy efectivo” a las policías municipales; igualmente con una aprobación bajísima se calificó a la Policía Estatal, la cual tuvo un 9.1% en el mismo rubro. Del otro lado del espectro está la Marina y el Ejército, quienes fueron evaluados como “muy efectivo” al 47.7% y 42.2%, respectivamente. Y es a las policías peor calificadas a quienes el PRI, PAN y PRD quiere invertirle los recursos de las y los mexicanos.