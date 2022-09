DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL DE TULANCINGO EMITE MEDIDAS PREVENTIVAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS

Tulancingo, Hgo.- Autoridades de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo, recomiendan a la ciudadanía las siguientes medidas, ante la temporada de lluvias.

Como acciones preventivas es importante no tirar basura en las alcantarillas, drenes, canales y ríos, evitar taponamientos en bajadas de agua de techos y reforzar las azoteas de las casas.

Un punto prioritario es, guardar en una bolsa de plástico los documentos más importantes, tener disponible una lámpara de mano y un radio portátil con suficientes baterías para poder mantenerse informado de lo que acontece.

Hay que determinar previamente con vecinos y familiares el camino para llegar a la zona de menor riesgo, donde no suba el nivel del agua, no dejar solos a los niños pequeños y si se hace, informarle a algún vecino; cuando avisen que una inundación amenaza y puede afectar el sitio donde se vive, hay que desconectar los servicios de luz y gas.

Durante las lluvias, si son intensas, se debe dirigir inmediatamente a las zonas altas, no acercarse a postes o cables de electricidad y procurar no caminar por sitios inundados, aunque el nivel de agua sea bajo ya que puede subir rápidamente y aumentar el peligro.

Cuando se trasladen, sólo llevar papeles importantes y ropa abrigadora (chamarras, suéteres o impermeables), el personal de la dirección de Bomberos y Protección Civil, dará el apoyo necesario, a fin de ubicar los refugios temporales para familias que lo necesiten.

Después de las lluvias, es prioritario no regresar a la zona afectada hasta que las autoridades indiquen que no hay peligro, revisar que no haya quedado dañada la vivienda, y si es necesario solicitar apoyo a la dirección de Bomberos y Protección Civil, alejarse de casas y muros en peligro de derrumbarse y no tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación.

De esta manera, se avanza en cuanto a seguridad y bienestar de la ciudadanía, generando herramientas de prevención que permitan a los tulancinguenses, saber cómo actuar en caso de una grave contingencia y salvar su vida