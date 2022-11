EXIGE SOCIEDAD CIVIL DE LA CDMX A LEGISLADORES, DEFENDER AL INE Y EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS Y NIETOS

* El sistema electoral construido durante tres décadas logró desmontar el escenario de partido único y permitió contar cada uno de los votos; hoy lo quieren destruir quienes llegaron por esa vía democrática

Ciudad de México.- Hoy, como nunca antes lo hemos hecho, la sociedad civil organizada de la Ciudad de México, representada por las organizaciones integrantes del colectivo “La sociedad marca el rumbo” en defensa de la democracia y los órganos electorales INE y Trife, exigimos a nuestros representantes populares escuchen la voz de la mayoría libre, quienes les decimos: Por el bien de México, de la competencia política y del futuro que dejaremos a nuestros hijos y nietos, rechacen la reforma electoral regresiva como las modificaciones a las leyes secundarias que pretenden restar autonomía a nuestros árbitros y mediante argucias acabar con la neutralidad del INE.

Diputados Federales de la Ciudad de México, el árbitro electoral lejos de las manos del Gobierno se convirtió en la mejor herramienta de la democracia porque, pese a tener todavía muchas áreas de oportunidad, permitió una transformación en la lucha electoral y encaminó al país a tener una verdadera transición en el poder, al que llegaron los tres principales partidos, incluido el que actualmente gobierna, no sólo a nivel federal, sino también en las entidades de nuestra República Mexicana. Hoy lo quieren destruir quienes llegaron por esa vía democrática.

El sistema electoral construido durante tres décadas logró desmontar el escenario de partido único y permitió contar cada uno de los votos, haciendo del Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral y a su credencial para votar con fotografía, un ejemplo a nivel internacional que ha sido adoptado por varios países.

Los ciudadanos integrados en las organizaciones del colectivo “La sociedad marca el rumbo” queremos hacer hincapié en que tanto la reforma constitucional como las reformas a las leyes secundarias ahora, se encuentran fuera de lugar; no es el momento de realizarlas porque el Sistema Nacional Electoral funciona bien, y también queremos hacer conciencia en ustedes, nuestros representantes populares, de la importancia de conservar la neutralidad del INE de la que nos sentimos orgullosos porque nosotros mismos hemos cuidado su transparencia desde las mesas de recepción de votos.

El pasado 13 de noviembre marchamos más de 600 mil ciudadanos libres en la Ciudad de México y una cantidad superior en más de 51 ciudades de la República Mexicana en la “Marcha por la Democracia y en Defensa del INE y el Trife”, para manifestar nuestro rechazo a los intentos que desde el poder político buscan destruir a nuestro árbitro electoral, garante de los cimientos de todo el andamiaje democrático que nos ha costado años y esfuerzo construir.

Les exigimos, como sus representados, que no avalen cambios que dañen a nuestro Sistema Nacional Electoral y, por tanto, a la Democracia y a las libertades de todos los mexicanos. Pedimos que no se afecte al árbitro electoral que nos garantiza procesos electorales transparentes, eficientes y ciudadanos, ni al Tribunal que revisa, avala o corrige sus decisiones

Queremos y exigimos elecciones ciudadanas que garanticen la legitimidad de nuestros gobernantes y certeza de que los votos cuentan y se cuentan bien. En cambio, las reformas propuestas desde el poder, por intereses particulares ponen en riesgo a nuestra democracia y no pensando en el bien común.

Hacer las reformas como fueron enviadas desde el poder, es hipotecar nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos. Por este motivo, exigimos a los legisladores que nos representan que asuman su responsabilidad política de respetar la Constitución y no aprueben ninguna ley que atente contra ella. Les pedimos cuidar al árbitro electoral para que tenga las condiciones indispensables para seguir haciendo su trabajo.

Y hacemos también un llamado a todos los ciudadanos, de manera especial a los jóvenes que desconocen cómo se vive en un régimen autoritario donde sólo existe un partido político, un candidato y las elecciones las organiza el gobierno, para que se sumen a la defensa del INE y el Trife. Es la defensa de su futuro; no permitan que les arrebaten sus derechos ni que dañen sus libertades. Defender la democracia es defender la libertad de elegir a nuestros gobernantes y de exigirles que cumplan con lo que prometieron, y si no lo hicieran, se los pueda cambiar como ha sucedido en los últimos 22 años. Los llamamos a participar activamente para que su futuro en democracia no les sea arrebatado.

Y a los legisladores los convocamos a pensar en México y no en los intereses particulares de los partidos políticos. México y los mexicanos queremos seguir viviendo en democracia y es su responsabilidad que así sea. No queremos regresar a esquemas fracasados del pasado.

Las organizaciones civiles del colectivo “La sociedad marca el rumbo” como son Mexicanos X México, Misión Rescate México, Unión Nacional de Padres de Familia, Asociación Nacional Cívica Femenina, Coordinadora Ciudadana, Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, COPARMEX CDMX, Jornada Ciudadana AC, MISION Rescate México, Ciudad de México, Democracia Ciudadana por México AC, estaremos dando marcaje personal sobre el sentido de su voto a los siguientes legisladores, quienes estamos seguros nos van a escuchar:

