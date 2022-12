CORRE MÉXICO GRAVE RIESGO DE PERDER GRANDES INVERSIONES POR FALTA DE POLÍTICA QUE APOYE A EMPRESARIOS Y PYMES: PAREDES. 

CDMX.- México corre el grave riesgo de perder importantes montos de inversión internacionales ante la ausencia de una política económica, industrial y comercial que apoye la actividad empresarial del país, en especial la que desarrollan las micro, pequeñas y medianas empresas.

Ante el incremento en el retorno de inversiones de Asia hacia Norteamérica, el mercado natural de dichos capitales es México, lo que podría no suceder ante una visión apoca del actual gobierno, mismo que ve como “deleznable” la vinculación de las universidades con el sector productivo y no tiene la intención de modificar su política educativa en favor del fortalecimiento de las cadenas productivas y el desarrollo de clústers especializados.

Beatriz Paredes Rangel, senadora de la república, manifestó que por ello urge el replanteamiento de la actual estrategia económica, que ésta tiene en el abandono a las pequeñas y medianas empresas, lo cual, agregó, “deberá ser labor de los empresarios y de la sociedad ya que el actual gobierno no lo va a hacer”.

En el marco de su conferencia Las MyPymes y sus Organizaciones Empresariales ¿Cómo Retomar el Rumbo del Crecimiento?, convocada por el Consejo Empresarial Mexicano y la Academia Fiscal Mexicana, la legisladora manifestó que esta política económica hacia las pymes debe incluir una estrategia clara de financiamiento con base en la recuperación de una entidad pública que canalice créditos al empresariado.

De igual manera es necesario que esta política de financiamiento promueva la conformación de clústers de pequeñas y medianas empresas, con el fin de robustecer las cadenas productivas y que se integren a la exportación.

“Resulta increíble que no podamos apoyar a las pymes y a las cámaras empresariales de México, por lo que es importante que los hombres de negocios hagan un esfuerzo diplomático para que las organizaciones industriales y comerciales fomenten un reordenamiento empresarial en América del Norte, ya que si no lo hacen la sociedad y los empresarios, no lo hará este gobierno”.

De igual manera manifestó que es pertinente un nuevo modelo de aseguramiento para unidades familiares a bajo costo, ya que estas empresas no tienen un modelo convencional de relación obrero-patronal, sino que está fundamentada en lazos familiares de cooperación, lo que implica una visión de seguridad social que reconozca este hecho.

Paredes Rangel manifestó que debido a lo anterior, es prioritario establecer una directriz nacional de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, pero sustentada en políticas locales y regionales con base en un trabajo entre alcaldías y ramas específicas de producción.

Acusó que el Gobierno Federal promueve una estrategia educativa que no tiene la menor intención de vincular al sector educativo con el productivo, por lo que ello deberá también ser impulsado por los propios empresarios y las universidades autónomas del país, con base en las realidades de la economía actual y un mejor conocimiento de la oferta laboral.

“Lo tienen que hacer ustedes, la actual política de educación no tiene nada que ver con eso, no se vincula con que los jóvenes pongan sus habilidades para incorporarse. Lo deberán hacer los empresarios sin esperar el liderazgo de papá gobierno, ya que esta administración no tiene la menor intención apoyar”.

La senadora por Tlaxcala calificó de “terrible y dramática” la ausencia del Estado de Derecho ante el control de poderes fácticos en algunas regiones del país y lamentó profundamente que esto comience a suceder notoriamente en la Ciudad de México, en donde se han incrementado los casos de extorsiones al comercio, sin la voluntad de las autoridades locales por detenerlo.

Finalmente Juan Carlos Pérez Góngora, presidente del Consejo Empresarial Mexicano, afirmó que México es uno de los pocos países que no hizo ningún esfuerzo apoyar a sus pequeñas y medianas empresas ante la pandemia y manifestó que es fundamental que les sector empresarial del país actué de forma más intensa en las decisiones que se toman en el congreso federal y los estatales, ya que allí se deciden aspectos vitales para la actividad productiva nacional.