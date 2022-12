ONU LLAMÓ AL GOBIERNO MEXICANO GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PERIODISTAS: “NECESITAN PROTECCIÓN, NO ATAQUES

*El organismo internacional señaló que de no garantizar la seguridad de las y los comunicadores el gobierno “no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia”

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, emitió un llamado al gobierno mexicano para que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de las y los periodistas en México.

A través de redes sociales el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UN Human Rights en inglés) pidió al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hacer énfasis en la atención a los ataques perpetrados contra la prensa en el país.

Bajo este sentido, el organismo internacional aseveró que de lo contrario, las autoridades estarían fomentado la violencia contra los medios de información.

“Los/as periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades: el Alto Comisionado, Volker Türk, llama a México a cumplir con su obligación de garantizar su seguridad. De lo contrario, no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios”, se lee en el mensaje.

El posicionamiento se da en el marco del reciente ataque perpetrado en contra de Ciro Goméz Leyva, conductor de noticias de Grupo Radio Fórmula, quien la noche del 15 de diciembre dio a conocer que dos hombres en motocicleta dispararon en su contra mientras él viajaba en su automóvil.

Gracias al blindaje de la camioneta en la que se transportaba, el periodista resultó ileso, sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni ha sido aclarado el móvil del atentado perpetrado en la Ciudad de México.

Cabe agregar que al respecto, el presidente de la República ha emitido una serie de comentarios, que van desde hipótesis respecto al atentado hasta señalamientos en contra del comunicador.

Y es que el pasado 19 de diciembre, aseveró que “ya es de dominio público” que su gobierno tiene diferencias con quienes señaló como “voceros del conservadurismo”.

“Ya es de dominio público que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo entre los que están, y lo digo con mucho respeto, Ciro, López Dóriga, Denisse Maerker, Claudio X. González -aunque no es periodista, pero es empresario-, y Loret de Mola”, atajó.

En tanto, durante la conferencia matutina de este 20 de diciembre, el mandatario expresó que las indagaciones por el ataque se harán “a fondo” y que no habrá “carpetazo”.

“Hay voluntad de nosotros, no queremos que haya carpetazo, porque no es un asunto menor, quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo. Y si no fue así y el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país eso también es un crimen”, declaró.

En tanto, respecto al alto índice de periodistas asesinados en México, el presidente aseveró que su gobierno “ no va permitir que se agreda a periodistas ni a ninguna persona” y añadió:

“ La mayoria de los periodistas asesinados han sido de pueblo, no famosos. La mayoría asesinados por grupos criminales de las regiones”.

México, el país más peligroso para los periodistas

De acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), México se mantuvo, por cuarto año consecutivo, como el país más peligroso para los profesionales de la información.

Y es que en este 2022 se resgritró el asesinato de 11 periodistas, tres más que en Ucrania, país que actualmente se encuentra en conflicto bélico. Cabe agregar que la cifra también representa cuatro casos más en comparación con los aseisnatos de comunicadores registrados en 2021.