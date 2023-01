INVITA CAAMT A USUARIOS HACER PAGO Y APROVECHAR DESCUENTOS

*La caja móvil de cobro, estará acudiendo a varias colonias esta semana

Tulancingo, Hgo.- Con la finalidad de que la ciudadanía de Tulancingo pueda aprovechar los descuentos que el gobierno municipal, que encabeza Jorge Márquez Alvarado les ofrece durante este inicio de año, en el pago de sus servicios municipales, la Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio (CAAMT); invitó a la población a ponerse al corriente en su pago del servicio de agua potable y obtener importante descuento, por su pronto pago

Así lo dio a conocer el director del organismo operador, Luis Enrique Hidalgo Hernández, quien señaló que para gozar del 50% de descuento, el usuario deberá presentar su credencial de INAPAM; lo mismo para pensionados, jubilados y personas de la tercera edad, que cuenten con un servicio doméstico medido en los primeros 10 metros cúbicos de consumo.

Como se dio a conocer anteriormente, las cajas de cobro implementadas por la Comisión de Agua, se encuentran ubicadas en Presidencia Municipal, con un horario de trabajo de lunes a viernes, de 08:30 am a 04:00 pm, y sábados de 09:00 am a 01:00 pm; la caja del Centro Cultural “Ricardo Garibay” es de lunes a viernes de 08:30 am a 08:00 pm y los sábados de 09:00 am a 01:00 pm; mientras que las cajas Guadalupe y Antonio Hornedo, su horario es de lunes a viernes de 08:30 am a 04:00 pm y sábados de 09:00 am a 01:00 pm.

También estará la Caja Móvil acudiendo a diversas colonias para que la gente tenga mayor accesibilidad y pueda efectuar su pago por este servicio; además de ser una opción para aquellas personas que no puedan trasladarse.

El día miércoles, la Caja Móvil estará el día jueves en la colonia Javier Rojo Gómez, situándose en la calle Sonora, justo en el Auditorio Ejidal, manejando el mismo horario del día miércoles

Mientras tanto, continuando con los recorridos y el servicio de cobro de la Caja de Cobro Móvil, el día viernes estarán en la colonia San Juan El Banco, estableciéndose en la calle Cedros, a un costado del Centro de Salud, teniendo horario de 09:00 de la mañana a 04:00 de la tarde; el día sábado acudirán a la colonia Santa María Asunción, teniendo su área de cobro frente al Centro de Salud en dicha localidad, haciendo la mención que aquí el horario será de 09:00 de la mañana a 01:00 de la tarde

Estos recorridos de la Caja de Cobro Móvil concluirán el día domingo en la colonia Ejido Mimila, ubicándose frente al Hospital General, en horario de 09:00 de la mañana a 01:00 de la tarde.

Finalmente, para cualquier duda o aclaración con el pago de su servicio, se invitó a los usuarios a comunicarse al número telefónico: 775 75 58450, extensión 1178.