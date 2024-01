SSPH ASEGURO A 8 PERSONAS CON ARMAS Y DROGAS

La Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) logró el aseguramiento de 8 personas relacionadas con una presunta banda delictiva generadora de violencia, junto con armas, droga, chalecos tácticos y vehículos. Además, están posiblemente vinculados con el homicidio de una persona cometido en el barrio de El Arbolito, de Pachuca.

La operación fue resultado de la coordinación operativa entre el C5i y la Policía Estatal, respondiendo a un reporte recibido a través de la línea 089 de Denuncia Anónima, el cual alertó sobre personas a bordo de una motocicleta presuntamente armadas.

Los sujetos fueron ubicados en el bulevar Nuevo Hidalgo, sin embargo, al notar presencia de los elementos de seguridad emprendieron la huida con dirección a la carretera México-Pachuca, culminando la persecución en la colonia El Mirador ubicada en el municipio de Zempoala, donde los presuntos delincuentes intentaron refugiarse en una vivienda, utilizada aparentemente como su centro de operaciones.

Sin embargo, personas a bordo de dos camionetas salieron en su auxilio, realizando detonaciones con arma de fuego para amedrentar a las fuerzas policiales.

Finalmente, fueron aseguradas 8 personas, 7 hombres y una mujer, identificados como J. E. M. S. originario de Jiquilpan, Michoacán; V. A. O. N. originario de Guadalajara, Jalisco; J. C. M. C. alias “El Bebé” originario de San Luis Potosí; C. T. D. G. alias “El Chuqui”, “El Tavo” originario de Guadalajara, Jalisco.

Además, C. B. G. C. alias “El Gordo” originario de la CDMX; V. A. Ñ. H. alias “El Guayabo” originario de Tijuana, Baja California; J. A. M. alias “El Carnicero” originario de Jiquilpan Michoacán y A. G. L. originaria de Zamora, Michoacán.

Destaca que las características de la moto y las personas que lo tripulaban, corresponden a las particularidades de las mismas personas que, a bordo de una motocicleta, ejecutaron a una persona en la madrugada del día sábado 6 de enero del presente año en el Barrio de El Arbolito, de Pachuca.

El titular de la SSPH, Salvador Cruz Neri, reafirmó el compromiso continuo en el combate a la delincuencia, siguiendo la indicación del gobernador Julio Menchaca para mantener la paz en Hidalgo.