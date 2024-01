AMLO ARREMETE CONTRA PERIODISTAS TRAS SER CUESTIONADO POR DESABASTO DE MEDICINAS EN MEGAFARMACIA

*El presidente negó el desabasto de medicamentos, acusando que los medios también recibían pagos por su distribución.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nuevo contra los medios de comunicación luego de que fue cuestionado sobre reportes de desabasto de algunos medicamentos en la Megafarmacia del Bienestar, que comenzó a operar en diciembre pasado con el objetivo de garantizar el abasto de todas las medicinas en centros de salud y hospitales públicos.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario aseguró que la Megafarmacia cuenta con todos los medicamentos y adelantó que el próximo viernes las autoridades correspondientes informarán sobre el tema, entre ellos Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

Sin embargo, acusó que hay una campaña en contra del proyecto, con la que los medios de comunicación buscan demostrar que no hay medicamentos, afirmando que la mayoría de las llamadas para reportar la falta de algún fármaco son realizadas por periodistas.

López Obrador consideró que esto se debe a una presunta molestia por parte de los empresarios que distribuían anteriormente los medicamentos, cuyo dinero supuestamente también le llegaba a los medios de comunicación.

“En la Megafarmacia hay todos los medicamentos, en esta semana van a estar con nosotros los responsables del abasto de medicinas en general, va a informar Zoé Robledo, va a informar el secretario de Salud, porque hay toda una campaña. Ustedes saben que un porcentaje de las llamadas que se hacen son de compañeras y compañeros periodistas para ver si funciona y es bueno, ¿No?. Porqué están queriendo demostrar que no hay medicamentos, que no funciona, y nosotros estamos trabajando para que no falten los medicamentos.

“Ya lo he dicho y lo repito, para el mes de marzo va a estar prácticamente terminado el plan de otorgar atención medica y medicamentos gratuitos a todos los que no tienen seguridad social en el país, de 23 estados que han aceptado la federalización y antes de que yo termine vamos a a tener el mejor sistema de salud publica del mundo y ese es el compromiso y es un desafío, están muy molestos los que se dedicaban a vender medicinas y distribuirlas porque ya no pueden robar, porque se robaban hasta el dinero de las medicinas y estaban metidos los medios de manipulación, por eso el enojo, pero vamos a garantizar el derecho a la salud”, dijo en Palacio Nacional.