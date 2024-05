IMPULSO, PROYECCIÓN A LA CULTURA Y PRESENCIA INDÍGENA: LORENIA LIRA*

Durante el recorrido en diversos barrios de la localidad Santa Ana Hueytlalpan, Lorenia Lira Amador, candidata a la presidencia municipal de Tulancingo, comprometió mayor impulso a la localidad con más población indígena de la ciudad.

«Para que su lengua perviva porqué con la lengua es decir con estas formas en nombrar todo lo que existe es una cosmovisión que no podemos dejar que se pierda, es toda una tradición bellísima que ha pervivido durante miles de años y que no podemos permitir que muera, entonces para Santa Ana aparte de lo que ustedes me digan ahorita eso es lo que tenemos pensado, impulsar la cultura Ñujú que existe en este lugar y por supuesto traer turismo cultural».

La bandera de del Partido Revolucionario Institucional (PRI), reconoció la unión y solidaridad entre los habitantes de dicha comunidad, la cual, de la mano con los gobiernos municipales, han permitido realizar esfuerzos sin precedentes de la zona, que va desde fiestas patronales, hasta generación de obras con aportación de los habitantes.

Además de algunas reuniones con simpatizantes del proyecto para la alcandía municipal, Lorenia Lira realizó un recorrido por el tradicional tianguis dominical, y compartió las propuestas de impulso a la ciudad.

Lira Amador, catedrática por más de 3 décadas en Tulancingo y la región, dijo que el comportamiento de los estudiantes permiten conocer el contexto de las familiar la localidad, “saben de que me di cuenta con mucha tristeza, que muchos de mis alumnos (con raíces étnicas), no hablaban su lengua materna, hablaban solamente español, a pesar de que eran hijos de hablantes del Otomí, cuando yo les pregunté porqué sucedía eso, me decían que sus papás se pusieron de acuerdo entre ellos para no halarles en Otomí, porqué los discriminaban, y entonces nadie habla esa lengua en su casa y está perdiendo, y cuando una lengua se pierde, se pierden la cosmovisión que trae consigo”.

La historiadora de profesión, acotó diversos datos de Santa Ana Hueytlalpan, entre los que destacan que su vestimenta tradicional es bordada a mano, preserva usos y costumbres en ceremonias, los concurso anuales de elaboración de mole, son una tradición, anualmente realizan un carnaval.