DIPUTADOS APRUEBAN REFORMA QUE PROHÍBE EL USO DE MOTOCICLETAS A MENORES

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, por la que se prohíbe a cualquier persona, conductora y/o pasajero, menor de 12 años, a viajar en motocicleta.

El dictamen fue aprobado por 409 votos a favor por parte del PRI, PAN, PRD, Morena, PT, PVEM, así como 25 en contra por parte de Movimiento Ciudadano, quienes denunciaron que el proyecto cuenta con un apartado en el que prohíbe a los menores de 12 años conducir o ser pasajeros de motocicletas «siempre y cuando no pueda colocar adecuadamente los pies en los estribos o posa pies», motivo por el que el diputado Omar Castañeda González (MC) solicitó una reserva que le fue rechazada.

«La movilidad no debe ser una cuestión de riesgo, la iniciativa original busca que menores de 12 años no vayan en motocicletas, pero esta iniciativa dice que «mientras no alcancen los estribos», mi propuesta de reserva plantea que se debe evitar que menores de 12 años vayan en motocicletas aun cuando alcancen los estribos», puntualizó, sin embargo, su reserva fue rechazada.

Al fundamentar el dictamen. la diputada Georgina Gómez Madrigal (PAN) sostuvo que es necesario establecer la prohibición del tránsito de motocicletas que lleven infantes menores de 12 años como pasajeros.

«El creciente uso de la motocicleta como medio de transporte ha elevado los índices de accidentes viales, este dictamen surge como una medida concreta y necesaria para proteger los derechos de las niñas y niños en materia de transporte vial», detalló.

En su régimen transitorio, la reforma plantea un plazo para que los gobiernos de las entidades federativas, sus municipios y alcaldías adecúen su legislación y/o reglamentación conforme al presente decreto en un plazo máximo de 150 días.