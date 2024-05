*El candidato de Movimiento Ciudadano crítico a sus contrincantes por la ida y vuelta de ataques en el debate del OPLE

Xalapa, Ver.- El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura del estado de Veracruz, Hipólito Deschamps Espino Barros, criticó a sus contrincantes de la alianza Fuerza t Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, y de la coalición de Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, Norma Rocío Nahle García, durante el primer debate que realizó el Organismo Público Local Electoral (OPLE).

“La realidad es otra, Pepe, la realidad no es que si Yunes sea un apellido veracruzano, la realidad es que hay cuotas de poder en los partidos de siempre”, esto porque Yunes Zorrilla dijo que Nahle García confunde el estado de Veracruz y que su apellido paterno es veracruzano y, en cambio, Nahle es de Zacatecas.

A esta polémica se sumó Polo Deschamps. Incluso le respondió a la candidata Rocío Nahle que en los partidos que representa, como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM), del Trabajo (PT) y Fuerza por México (FXM), aplican encuestas que nadie les cree, porque no son reales.

En el caso del PRI “aunque se vista de otros colores, porque a veces se pone de azul, de amarillo, no de rojo, ese rojo de Duarte, hay cuotas de poder, pues están los mismos de siempre y no veo a jóvenes participando en política, no veo a empresarios porque sólo los utilizan”.

El exalcalde de Medellín de Bravo señaló que el PRI promete posiciones inexistentes a gente de Movimiento Ciudadano porque sabe que está en crecimiento, porque entiende a la sociedad y que la realidad es que el PRI, PAN y Morena están secuestrados por grupos de poder.

Polo Deschamps mostró un cartel con la frase “Clan Yunes” y comentó que el candidato a gobernador es Pepe Yunes; el candidato al Senado de la República es Miguel Ángel Yunes Marquez; su suplente, el propio padre, Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz); todos con el mismo apellido

En las primeras fórmulas de las candidaturas plurinominales del PRI y el PAN al Congreso de Veracruz van Fernando Yunes Márquez y Héctor Yunes Landa, exhibió.

«La pregunta es ¿apoco no hay Gutiérrez, Martínez u otros apellidos en el estado de Veracruz para que puedan participar en el partido?”, cuestionó.

Al inicio del primer debate, Polo Deschamps anticipó que este ejercicio sería de ataques con la vieja política a los mismos de siempre “dándose hasta con la cubeta, de ver quién es más ladrón y quién es más corrupto. Vamos a ver lo que representa la familia Yunes contra lo que representa Rocío Nahle. Van hablar de mansiones, departamentos en Nueva York, de camionetones y cada una de las tranzas”.