INAUGURAN AUTORIDADES AULA PARA NIÑOS EN EL JARDIN “JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI”.

Coatzintla, Ver.- Fortalecer la Educación Pública es para nosotros una obligación y el resultado

lo merece, por ello seguimos apostando en los planteles hacer más y mejor infraestructura ya que más que un aula “es una oportunidad de que el gobierno genere bienestar para la mayor parte de la población desde sus más tiernos años, la edad más pura y su verdadera esencia” dijo el Presidente Municipal Lic. César Ulises García Vázquez.

Lo anterior, al inaugurar un aula del Preescolar “José Joaquín Fernández de Lizardi” en compañía de los Regidores Irving López Valencia, Angélica Galicia Gutiérrez y Obed García Vázquez así como el Secretario Oscar Leandro Rosales, además de Luz Evelyn Luna Directora del turno matutino en la “Miguel Alemán”, Sagrario Mérida Prior en representación de la zona 29 de preescolar y la titular de APF Fabiola Lara Sampayo.

Destacó el agradecimiento de todos a los Gobiernos Federal y Estatal con las inversiones y millonarios apoyos a este municipio en apoyo social que se realiza, como los programas a los jóvenes estudiantes, la Universidad del Bienestar, la magna obra de la carretera a San Fernando Coapechapa y el Sistema Múltiple de Abastecimiento de Agua, que confirman la capacidad hoy día de quienes nos gobiernan “diferente, incluyente y haciendo justicia por primera vez”.

En el evento se realizaron honores a la Bandera, el Juramento por la niña Marla Itzel Cruz Morales, Efemérides y un emotivo número de agradecimiento, posteriormente todos cortaron el listón que declaró oficialmente el espacio que al decir de las madres y el personal “quedó muy grande y bonita” tras compartir con el Alcalde su anécdota que también de pequeño fue alumno de la Institución “dice mi madre que me colgaba del portón para no entrar, pero lo dudo porque siempre he sido muy bien portado” bromeó con los presentes.